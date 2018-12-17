Челябинские спортсменки выиграли три бронзовых медали на нефтяном Кубке мира по боксу

В Центре развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске прошли традиционные состязания XV Кубка мира по боксу памяти Героя Социалистического труда Фармана Салманова среди нефтяных стран. На третью ступень пьедестала почета зашли три челябинские спортсменки - Ирина Автина, Оксана Трофимова и Елена Кузина.

В соревнованиях боксеров в Ханты-Мансийске было разыграно 14 комплектов медалей, в четырех категориях у женщин и в 10 категориях у мужчин. На Кубке мира участвовали боксеры 16 стран - России, Азербайджана, Армении, Бангладеш, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Польши, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Франции и Эквадора.

Как сообщили в областной федерации бокса, Челябинская область была представлена только «слабой» половиной человечества. Южноуральские девушки добыли в ринге три бронзовых награды. Ирина Автина взяла верх над Анастасией Обушенковой из Беларуси, но уступила в полуфинале чемпионке Европы-2016 Наталье Шадриной из Бурятии. Оксана Трофимова выиграла у Алины Вебер из Беларуси, однако не справилась в бою за выход в финал с Еленой Гапешиной из Севастополя. Елена Кузина проиграла в полуфинале Владе Калачевой из Междуреченска.

Фото: архив федерации бокса Челябинской области