Челябинский гандбольный клуб «Динамо» наградили золотыми медалями чемпионата России

Челябинских гандболистов наградили золотыми медалями чемпионата России. Награждение состоялось в администрации города.

Торжественную церемонию провел Глава Челябинска Евгений Тефтелев.

«Вы честным трудом завоевали право быть лидерами. Уверен, что и дальше вы будут развиваться сами и активно продвигать свой вид спорта. Благодаря вам челябинские спортсмены вновь громко зазвучали на российской арене. Вы большие молодцы, успехов, новых побед и медалей», - обратился градоначальник к присутствующим.

Как сообщает пресс-служба администрации города, помимо золотых медалей и Кубка глава города вручил тренерскому составу благодарственные письма за большой вклад в развитие спорта в Челябинске.

Добавим, гандбольный клуб «Динамо» является классической структурой подготовки спортсменов международного класса, среди воспитанников клуба золотые медалисты Олимпийских игр и более 20 воспитанников - призеры чемпионатов мира, Европы.

Перед игровым сезоном 2016-2017 годов руководством клуба было принято решение расторгнуть контракты с иногородними игроками и в ущерб результату сезона пригласить в команду молодых перспективных челябинских спортсменов. Команда, заняв 12 место, покинула Суперлигу.

Игровой сезон 2017-2018 годов команда начала в обновленном составе, а тренерский штаб возглавил воспитанник клуба, двукратный олимпийский чемпион Валерий Гопин. За игровой сезон во Всероссийских соревнованиях среди мужских команд Высшей лиги было сыграно 30 игр, в 29 из них была одержана победа и лишь в одной игре команда потерпела поражение.

Завоевав первое место в соревнованиях, команда «Динамо» вернула себе право выступать в игровом сезоне 2018-2019 годов в Чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги.