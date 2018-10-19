Челябинский гиревик стал лучшим на первенстве мира по гиревому спорту

Спортсмен из Челябинской области Вячеслав Плотников стал победителем первенства мира по гиревому спорту, который проходил в городе Даугавпилс (Латвия). На мировых состязаниях выступали юниоры и юниорки из 32 стран.

Вячеслав Плотников был единственным представителем Южного Урала в команде сборной России. Челябинскому гиревику удалось показать наилучший результат в весовой категории до 78 кг и стать победителем первенства мира. К мировым состязаниям нашего земляка готовили тренеры Андрей Симушин и Олег Потапов.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства спорта по Челябинской области, достойно выступила и сборная России, которая стала победителем соревнований в общекомандном зачете.

Фото: пресс-служба минспорта Челябинской области