Челябинский гвардеец стал лучшим на Кубке России по жиму штанги лежа

Командир СОБР управления Росгвардии по Челябинской области Андрей Шелепов занял первое место на Кубке России по жиму штанги лежа.

Состязания силовиков проходили в минувшие выходные в Челябинске. Полковник полиции стал лучшим в открытой возрастной категории и среди ветеранов.

Силовые состязания были организованы и проводились Национальной ассоциацией пауэрлифтинга - самой крупной организацией пауэрлифтинга в России по количеству выступающих спортсменов. Участники соревновались в номинациях «жим штанги лёжа», «народный жим», «русский жим», «военный жим». Также участникам присвоены различные уровни спортивного мастерства, вплоть до «элитной».

Среди десятков опытных соперников из разных уголков страны челябинскому полковнику Шелепову с собственным весом в 82,5 килограмма удалось выжать штангу в 180 килограммов из позиции «жим лёжа».

«Подготовка к соревнованиям проходила хорошо, по усиленной программе, - рассказал Андрей Шелепов. - Всё, что планировал, сделал, но в последний момент решил опуститься в категорию ниже. Буду это считать проходкой к январским стартам, а они не за горами».

Это не первая победа командира отряда гвардейцев. Есть еще в его копилке несколько золотых наград. Южноуральский командир спецподразделения, только за последние два года стал сильнейшим в открытом турнире УрФО "Gantelя 7: лапа Велеса", открытом Чемпионате России, открытом Кубке Азии и турнире «Сибирская сила». На Чемпионате Восточной Европы Андрей Шелепов завоевал победу в весовой категории до 90 килограммов.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии Челябинской области