Челябинский «Трактор» начал формировать новую команду

Вслед за кадровыми перестановками в ХК «Трактор» на высшем уровне в клубе начались и изменения в составе команды. Сначала клуб объявил о том, что стан «черно-белых» покидают 14 игроков в связи с истечением срока контрактов, а затем начал называть фамилии новичков клуба.

Первого мая пресс-служба ХК «Трактор» распространяет информацию о том, что в связи с истечением срока контрактов команду покидают защитники Александр Шинин, Алексей Петров, Никита Никитин, Никита Хлыстов, Григорий Желдаков, Евгений Рясенский, а также форварды Александр Бергстрем, Данил Губарев, Рихард Гюнге, Егор Дугин, Семен Кокуев, Александр Рыбаков, РайанСтоа и Йонас Энлунд.Им всем пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Затем появляется информация, что «Трактор» подписал контракт с Энвером Лисиным. Это первый новичок клуба в сезоне 2019/2020.Соглашение рассчитано на один год.

«Энвер Лисин - обладатель многих хоккейных титулов, имеющий опыт игры в Северной Америке и КХЛ. Энвер - скоростной форвард, одинаково хорошо умеющий действовать и в атаке, и в обороне. Это очень важно в современном хоккее и полностью подходит под игровую концепцию главного тренера «Трактора», - отметил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Лисин - победитель юниорского чемпионата мира (2004), серебряный призер молодежного чемпионата мира (2005, 2006), чемпион российской Суперлиги (2006), обладатель Кубка европейских чемпионов (2007), участник Матча Звезд КХЛ (2014, 2017).

Затем «Трактор» подписывает контракт с обладателем Кубка Гагарина. Федор Малыхин стал игроком команды. Воспитанник челябинского хоккея перебрался в команду из казанского "Ак Барса". Контракт с центральным нападающим Малыхиным рассчитан на один год.

Малыхин - обладатель Кубка Гагарина (2018), участник Матча Звезд КХЛ (2014), участник Матча Звезд МХЛ (2010), лучший снайпер МХЛ (2010)

«Мы рады усилению команды за счет возвращения воспитанников челябинского хоккея. Федор Малыхин — выпускник школы «Трактор», обладатель Кубка Гагарина. Результативный центральный нападающий, набирающий, в среднем, полбалла за результативность в матче. Настоящий мастер, может вписаться в любую хоккейную модель», - комментирует подписание контракта генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Затем в составе «Трактора» появляется первый легионер – Ессе Виртанен.

«Это первый новичок-легионер «Трактора» – Ессе Виртанен. Умный и креативный игрок обороны. В шведской и финской лигах становился лучшим защитником по системе «гол+пас». Он усилит бригады большинства в «Тракторе». В пользу Виртанена говорит и то, что он регулярно играет за сборную Финляндии», - сказал генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Витраен играл за такие клубы, как «Лукко» Финляндия, «СаПКо» Финляндия, «ЛеКи» Финляндия, «Спорт» Финляндия, «Ферьестад» Швеция.

Он бронзовый призер чемпионата Финляндии (2014), лучший бомбардир среди защитников чемпионата Финляндии (2017), лучший бомбардир среди защитников чемпионата Швеции (2019), лучший ассистент среди защитников чемпионата Швеции (2019).

Напомним, четвертого апреля, на пресс-конференции для журналистов врио губернатора Алексей Текслер рассказал о кадровых перестановках в челябинском «Тракторе». Клуб покидают директор Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев.

В конце апреля челябинский «Трактор» обрёл нового главного тренера. Им стал 45-летний латвиец ПетерисСкудра. Соглашение с ним подписано на один год.