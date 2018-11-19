Челябинский «Трактор» начинает пятиматчевую домашнюю серию

ХК «Трактор» завершил сложный трехматчевый выезд и начинает пятиматчевую домашнюю серию. В гостевых встречах подопечные Алексея Тертышного одержали только одну победу, одолев в овертайме чеховский «Витязь»

После 28 матчей регулярного чемпионата «Трактор» занимает десятое место в Конференции Восток. От кубковой восьмерки челябинцев отделяет одно очко. Впереди, по-прежнему, ХК «Кунь Лунь» из Пекина и ХК «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Завтра, 20 ноября «Трактор» будет принимать казанский «Ак Барс». Соперники идут на четвертой строчке турнирной таблицы Конференции Восток. В этом сезоне с обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона черно-белые еще не встречались. История противостояний насчитывает 45 матчей. Преимущество в победах у «Ак Барса», который был сильнее в 27 играх. «Трактор» выиграл 18 раз.

«В предматчевой программе музыкальный настрой задаст болельщикам «Кафе Улыбка» – кавер-группа, более 10 лет плотно гастролирующая по всей России и ближнему зарубежью. Музыканты группы играют в авторских проектах с разными стилями от хип-хопа и рока до металла и альтернативы», - сообщила руководитель службы пиар-проектов ХК «Трактор» Елена Ермолаева.

22 ноября «Трактор» будет принимать «Нефтехимик» из Нижнекамска. Соперники встречались 40 раз. По количеству побед лидирует челябинский клуб. В этот день в фойе арены будет выставлен мини-талисман «Трактора» - белый Медведь, побывавший в космической экспедиции с космонавтом Олегом Артемьевым.

«Наш медвежонок работал индикатором невесомости. Болельщики смогут сделать фото с космическим Медведем. Организаторы приглашают болельщиков прийти на матч в костюмах с элементами космической темы. Автор лучшего костюма получит серьезный подарок – бытовую технику. В предматчевой программе также вступят старые добрые друзья клуба – группа MAKINTOSH. В 2016 году подарили родному Челябинску гимн, который звучит на дне рождения города каждый год, завершая салют», - сообщила Елена Ермолаева.

Затем, 24 числа «Трактор» сыграет с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Команды встречались 20 раз, и 14 побед одержал «Трактор». В этот день предматчевая программа развлечений будет посвящена Дню матери в России. Болельщики смогут бесплатно подписать открытки любимым мамам.

«Вокально-оригинальная группа «Бабочки», общий возраст участниц которой более 280 лет, представит попурри на современные песни. Сами артистки отмечают, что рады возможности провести свою пенсию подобным образом, ведь им удается «зажигать молодежь», - добавила Елена Ермолаева.

После этого матча последует четырехдневная пауза. Продолжится домашняя серия 29 ноября. В гости к «Трактору» приедет «Адмирал» из Владивостока. Команды в КХЛ между собой встречались 11 раз. В основное время пять раз выигрывали челябинцы и дважды праздновали победу в серии буллитов. Последний раз команды встречались во Владивостоке седьмого октября. Тогда челябинцы разгромили дальневосточников со счетом 7:2.

Завершит домашнюю серию «Трактор» первого декабря. Подопечные Алексея Тертышного будут принимать «Динамо» из Риги. Затем челябинцев ждет затяжной, семиматчевый выезд.