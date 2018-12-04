Челябинский «Трактор» начинает семиматчевую выездную серию
Челябинский «Трактор» начинает семиматчевую выездную серию. Команде Алексея Тертышного предстоит сыграть по маршруту Балашиха-Астана-Новосибирск.
Сегодня, четвертого декабря, ХК «Трактор» открывает домашнюю серию выездных матчей. Первая команда, с которой предстоит в гостях сыграть «черно-белым», омский «Авангард».
К этой встрече челябинцы подошли, имея в активе 31 очко, находясь на девятом месте в Конференции Восток. Соперник располагается на второй позиции.
В КХЛ команды провели 36 матчей. 13 раз побед в основное время праздновал челябинский «Трактор», 17 – омский «Авангард». В серии буллитов трижды побеждали «черно-белые».