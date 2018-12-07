Челябинский «Трактор» не смог продлить победную серию

ХК «Трактор» на выезде потерпел поражение от «Барыса» из Астаны. Казахстанцы «сломали» подопечных в заключительной трети матча.

Перед встречей в Астане тренерский штаб «черно-белых» внес изменение. С капитанской нашивкой на матч вышел Никита Никитин, который примерил на себя это амплуа вместо Алексея Петрова.

Счет на 8-й минуте открыл Александр Рыбаков, но вскоре «Барыс» восстановил равновесие в счете – 1:1. Во втором отрезке матча челябинцы организовали несколько голевых атак, но это не дало результата. Перед третьей двадцатиминуткой стало ясно, что матч будет идти до шайбы, что в итоге и случилось. Удалением Александра Рыбакова воспользовались хозяева льда – 2:1. Гости пытались спасти встречу, заменили голкипера на шестого полевого игрока, но он только пропустил гол в пустые ворота. 3:1 –победа «Барыса.

«Два периода играли хорошо, показывали хорошее движение. В третьем – начало было очень плохое: много невынужденных потерь в средней зоне, на входе в чужую зону. Приходилось возвращаться в оборону, плюс получили эти удаления, которые поломали игру. В конце постарались что-то сделать, заменили голкипера, но получили гол», - сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Восьмого декабря «Трактор» завершит выездную серию в Новосибирске матчем с «Сибирью». В этот же день магнитогорский «Металлург» на своем льду будет принимать московский «Спартак».

Фото: ХК «Трактор»