Челябинский "Трактор" одолел столичное "Динамо"

Челябинский "Трактор" одержал "сухую" победу над московским "Динамо".

Первого октября, челябинский "Трактор" на своем льду принимал московское "Динамо". В гости к подопечным Германа Титова динамовцы приехали, имея в своем активе три поражения

Этот матч продолжался без заброшенных шайб 48 минут. Ни хозяева льда, ни гости не могли распечатать ворота соперника. Не удалось командам и реализовать игру в большинстве. И это при том, что московское "Динамо" является лидером в КХЛ по розыгрышу "лишнего". Голкипер "Трактора" Владислав Судницын был безепречен.

К третьему периоду уже всем было понятно, что игра идет до первой заброшенной шайбы. Счет открыл форвард челябинского клуба Александер Бергстрем. На 49-минуте матча с передачи Стоу и Полыгалова он "зажег" красную лампочку за воротами голкипера "Динамо" - 1:0. После этой заброшенной шайбы Бергстрем выбился в лидеры команды. На его счету по системе "гол+пас" сейчас семь очков. Это две заброшенные шайбы в регулярном чемпионате и пять результативных передач.

После пропущенной шайбы гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, но это не повлияло на ход матча. "Трактор" одерживает вторую домашнюю победу подряд. Сухую встречу в свой актив записыавет голкипер челябинцев Александр Судницын. После этого успеха команда Германа Титова приблизилась к зоне плей-офф.

"Благодарен команде за самоотдачу. Также огромные слова благодарности болельщикам. Хоккеисты сыграли строго. Выручил вратарь и "спецпригада", - сказал на послематчевой конференции главный тренер "Трактора" Герман Титов.

После этого матча "Трактор" поднимается на 10 место в Конференции Восток и отправляется в затяжное дальневосточное турне. Пятого октября команда сыграет в Пекине с китайским "Кульнулем", затем будут матчи с "Адмиралом" из Владивостока, "Амуром" из Хабаровска и уфимским "Салават Юлаевым". Дома болельщики увидят челябинский клуб 16 октября. "Трактор" будет принимать на своем льду аутсайдера Конференции Восток - новосибирскую "Сибирь".