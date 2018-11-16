Челябинский «Трактор» остался без капитана

Челябинский ХК «Трактор» продолжает нести боевые потери. Компанию травмированных хоккеистов пополнил капитан команды Александр Шишин, получивший повреждение в матче с чеховским «Витязем».

Сегодня, 16 ноября, челябинский «Трактор» проведет заключительный матч выездной ноябрьской серии. Подопечные Алексея Тертышного будут гостить у питерского СКА.

На игру не сможет выйти травмированный в матче с чеховским «Витязем» капитан команды Александр Шинин. «Трактор» будет играть третьим составом.

Ранее из-за травм клуб лишился практически одновременно шести ведущих игроков. Выбыли два основных защитника – Шинин и Рясенский и четыре нападающих – Щехура, Бергстрем, Гюнге и Пеньковский.

После этого Алесандр Шинин смог вернуться в игру, но он провел всего два матча и получил новую травму.

Магнитогорский «Металлург» сегодня сыграет с чеховским «Витязем».

После этого команды переберутся в свой города и откроют очередную серию домашних матчей. 18 ноября «Металлург» сыграет с питерским СКА. А «Трактор» 20 ноября будет встречаться с казанским «Ак Барсом».