Челябинский «Трактор» подписал соглашение с Йонасом Энлундом

Финн Йонас Энлунд стал игроком «Трактора». Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона.

Йонас Энлунд – финский нападающий, играющий в Континентальной хоккейной лиге с сезона 2010/2011. Форвард шесть сезонов защищал цвета новосибирской «Сибири». Также Энлунд играл за ярославский «Локомотив», питерский СКА, пекинский «Куньлунь Ред Стар» и московский ЦСКА. Постоянный член сборной Финляндии, участник Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба ХХ «Трактор».

В прошедшем сезоне Энлунд играл за «Сибирь», провел 55 матчей и набрал 26 (9+17) очков при показателе полезности плюс 10.

«По вопросу подписания контракта с Энлундом вся основная работа была проведена заранее. Проверили и состояние игрока, и согласовали все юридические вопросы для подписания. Как в воду глядели. В матче с «Северсталью» был травмирован Рихард Гюнге. Надеемся теперь увидеть его к концу октября. Так что Йонаса Энлунда, получается, подписали вовремя. И этот хоккеист в ближайшее время должен выйти на лед. Пока такой расклад. Дальше? Дальше мы возлагаем определённые ожидания на подтверждение изменения статуса легионеров в КХЛ. Поживём-увидим», - отметил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

«Рад, что получилось подписать контракт с таким клубом, как «Трактор». Здесь играют мои партнеры по предыдущим командам, с которыми многое удавалось на льду. Надеюсь помочь команде и показать в «Тракторе» свой лучший хоккей»,- сказал форвард «Трактора» Йонас Энлунд.

На лед новичок «Трактора» выйдет уже сегодня, первого октября, на матч с московским «Динамо».