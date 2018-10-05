Челябинский «Трактор» проиграл китайскому «Куньлуню»

Челябинский «Трактор» проиграл первый выездной матч дальневосточного турне, уступив китайскому «Куньлуню». Следующий соперник подопечных Германа Титова «Адмирал» из Владивостока.

Сегодня, пятого октября, челябинский «Трактор» гостил в Шанхае у местного «Куньлуня».

«Трактор» и «Куньлунь» - соседи в турнирной таблице в Конференции Восток. Челябинцы перед этим матчем располагались на девятом месте, китайские хоккеисты на десятом.

Первый период этой встречи оказался безголевым. Счет был открыт в середине второй двадцатиминутки. Хозяева льда воспользовались удалением Игоря Исаева и «распечатали» ворота Александра Судницина. Заброшенную шайбу на свой счет записал Джастин Фонтэйн.

В заключительной трети матча Патрик Лунд удвоил преимущество «Куньлуня» - 2:0. Это и стало окончательным счетом этого ледового поединка.

Следующий матч «Трактор» проведет во Владивостоке. Команда Германа Титова будет пробовать взять очки во встрече с «Адмиралом».