Челябинский «Трактор» проведет последний матч затяжной выездной серии. Подопечные Германа Германа Титова сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Сегодня, 11 октября команда Германа Титова завершит выездную серию матчей. Последний соперником «Трактора» в гостевых матчах станут уфимцы. Подопечные Николая Цулыгина занимают 5 место в таблице восточной конференции КХЛ, челябинцы располагаются на десятом месте.

В очном противостоянии команды встречались 28 раз. В основное время 11 раз побеждал «Трактора», 12 раз победу праздновал уфимский клуб. В овертайме челябинцы дважды проигрывали «Салавату Юлаеву», а вот в серии буллитов перевес пока на стороне подопечных Германа Титова – 2:1.

Напомним, в выездной дальневосточной серии подопечные Германа Титова пока выиграли только один матч из трех: челябинцы проиграли китайскому «Куньлуню» и хабаровскому «Амуру», но с разгромным счетом 7:2 обыграли «Адмирал» из Владивостока.

Дома болельщики увидят «Трактор» 16 октября. Челябинцы будут принимать новосибирскую «Сибирь».