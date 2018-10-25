Челябинский "Трактор" усилился новым защитником

ХК "Трактор" подписал соглашение с Оскарсом Бартулисом. Челябинцы увидят его в очередном домашнем матче, который состоится 30 октября. "Черно - белые" будут принимать московский "Спартак".

"Трактор" подписал соглашение с Оскарсом Бартулисом. Контракт с новым защитником будет действовать до конца сезона.

Оскарс Бартулис в раннем возрасте уехал за океан, подписав контракт с клубом из QMJHL. После нескольких сезонов игроку удалось пробиться в НХЛ. В сезонах 2009/2010 и 2010/2011 защитник провел 73 матча за «Филадельфию Флайерз». Впервые в КХЛ Бартулис появился в 2012 году, став хоккеистом «Донбасса». Также он играл за «Барыс», «Адмирал» и «Салават Юлаев».

"Из-за травм ведущих игроков мы принимаем срочные меры по укомплектованию состава. На сегодня подписано соглашение с защитником Оскарсом Бартулисом. Опытный хоккеист, игрок сборной Латвии, участник Олимпийских игр и трех чемпионатов мира, имеющий российское гражданство. Скорее всего, Бартулис сможет принять участие уже в ближайших матчах «Трактора». Кроме того, работаем по усилению нападающими, а так же по привлечению нашей молодежи, с которой отлично знаком Алексеем Тертышный, в основной состав команды", - отметил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Напомним, перед очередными матчами на выезде из-за травм из обоймы выбыли Рихард Гюнге и Александр Бергстрем. В Череповце подопечные Алексея Тертышного «потеряли» еще Евгения Рясенского и Пола Щекуру.

Сегодня, 25 октября, челябинцы гостят в Ярославле, где вечером встречаются с местным "Локомотивом".