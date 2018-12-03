Челябинский «Трактор» завершил домашнюю серию матчей победой над рижанами

Встреча с рижанами стала заключительной для «Трактора» в пятиматчевой домашней серии. Она оказалась максимально «закрытой», что отразил счет на табло.

Два периода в матче «Трактора» и «Динамо» из Риги на льду шла ожесточенная борьба, проходившая преимущественно в средней зоне и углах площадки. Но счет на табло так и не был открыт.

В третьей двадцатиминутке болельщики, наконец, увидели гол. Третье звено «Динамо» во главе с экс-игроком «Трактора» Линусом Виделлем организовало шайбу, которую с добивания забросил Микелис Редлихс. Тренерский штаб «черно-белых» запросил видеопросмотр на предмет положения вне игры. И не зря. Судьи отметили «взятие» ворот «Трактора». Команды вернулись к исходным нулям, но вскоре хозяева льда отметились заброшенной шайбой.

Марсель Шолохов набросил от синей линии, а полет шайбы подкорректировал Александр Шаров – 1:0. Тут уже рижане попытались оспорить «взятие» своих ворот, но не смогли. Заключительные минуты периода прошли в зоне челябинцев. Латыши много атаковали, бросали, но пробить Василия Демченко так и не смогли. 1:-0 – победа «Трактора».

"В первом периоде соперник был сильнее. И моментов много создали, и в движении были лучше. Хорошо, что выстояли, где-то Вася выручал. Во втором и третьем периодах игра была равная. У нас были хорошие моменты: выходили и «два в один», и «один в ноль». Игра шла до гола. Хорошо, что забили и смогли удержать победный счет. Хочу поблагодарить болельщиков, которые в домашней серии нас очень хорошо поддерживали", - сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Магнитогорский «Металлург» на выезде сражался с «Авангардом», где одержал победу -2:1. Следующий матч у команды третьего декабря. Ей предстоит выяснять отношения с «Барысом». А «Трактор» отправляется на затяжную семиматчевую выездную серию. Первым соперником будет омский «Авангард».