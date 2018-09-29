"Черный" сентябрь для "Трактора" закончился. Магнитогорцы набирают обороты

Челябинский "Трактор" прервал безвыигрышную серию, "Металлург" укрепил позиции в турнирной таблице

Подопечные Германа Титова прервали безвыигрышную серию. "Черно-белые" с минимальным преимуществом одолели на своем льду "Северсталь" из Череповца.

Сегодня, 29 сентября, челябинский "Трактор" на своем льду принимал череповецкую "Северсталь". Гости сейчас занимают девятую строку в турнирной таблице в Конференции Запад. Челябинский "Трактор" к этой встрече подошел, имея в своем активе семь поражений в десяти проведенных матчах. Подопечные Германа Титова в двух предыдущих домашних встречах потерпели поражения. Сначала - разгромное от уфимцев - 0:5, затем уступили с минимальным счетом - 1:2 - ярославскому "Локомотиву". "Черно-белые" перед матчем с череповчанами располагались на 12 месте в Конференции Восток. Хуже "Трактора" играет только новосибирская "Сибирь". Она занимает последнее место.

Счет в матче открыл на восьмой минуте Пол Щекура, забив в большинстве. Череповчане "ответили" челябинцам на 13-ой минуте. Даниил Вовченко также разыграл "лишнего". 1:1 - с таким с счетом команды ушли на первый перерыв.

Второй период у команд получился безголевым, а в заключительной трети матча "Трактор" сумел вырваться вперед. Долгожданную победу челябинцам принес Ник Бэйоен - 2:1.

"Огромное спасибо всей команде. Отдельное спасибо "спецбригаде". Все ребята стремятся, но не все пока получается. Работаем. Этот матч был очень важен для нас в плане психологической устойчивости. "Черный" сентябрь для команды закончился", - сказал на послематчевой конференции главный тренер "Трактора" Герман Титов.

Магнитогорский "Металлург" сегодня, 29 сентября, также провел очередной матч в чемпионате КХЛ. Сталевары принимали у себя в гостях ярославский "Локомотив". Два предыдущих – матча с «Северсталью» и московским «Динамо» – команда Йозефа Яндача выиграла.

"Металлург" первый период провел под копирку челябинцев. Хозяева льда также первыми открыли счет. Ворота "Локомотива" на 13-минуте "распечатал" Иван Верещагин. Но через пару минут Накладал Якуб восстановил равновесие в счете - 1:1.

Во втором периоде Роман Любимов и Сергей Мозякин обеспечили своей команде вполне комфортное преимущество в счете, дважды огорчив горкипера ярославцев - 3:1. За девять секунд до финальной сирены Григорий Денисенко из "Локомотива", казалось бы, подарил своей команде шанс, забросив вторую шайбу в ворота магнитогорцев, но это был лишь гол престижа - 3:2. "Металлург" одерживает очередную победу.

Следующий матч магнитогорцы проведут третьего октября. Сталевары будут гостить у ХК "Куньлунь" в Китае.

Челябинский "Трактор" первого октября будет играть на родной арене. Команда примет московское "Динамо". Это будет День пожилого человека. Болельщики в возрасте смогут «отжечь» на матче.

Пенсионеры смогут пригласить своих детей и внуков и подарить им свою максимальную скидку в 50 процентов на билет.

«При предъявлении удостоверения в кассе пенсионер получит, как обычно, скидку 50 процентов на билет для себя и дополнительно в таком же размере на билет для детей и внуков. Еще более интересно предложение для владельцев пенсионных абонементов: дополнительную скидку они могут подарить пяти членам своей семьи. Скидка касается любого места в арене», - сообщила руководитель PR-проектов ХК «Трактор» Елена Ермолаева.

Развлекать пожилых людей в фойе будет группа супер-бабушек «Бабочки». Музыкальная программа матча будет насыщена ретро-музыкой. Кроме того, каждый желающий сможет записать видеопоздравление своим бабушкам и дедушкам.

Фото: ХК "Трактор"