Четвертое поражение «Трактора» и уверенная победа «Металлурга»

Южноуральские хоккейные клубы в субботу, 16 февраля, провели матчи февральской выездной серии. До окончания регулярного чемпионата «Трактору» и «Металлургу» остается провести всего три встречи.

Счет в матче «Трактора» и «Северстали» был открыт на 24-ой секунде встречи. Сергей Монахов «распечатал» ворота Василия Демченко – 0:1. В середине стартовой двадцатиминутки все тот же Монахов вновь огорчил челябинского голкипера и оформил дубль. Но на исходе периода Ник Бэйлен сократил отставание челябинцев от череповчан до минимума – 1:2.

Во втором периоде «Трактор» дважды пропустил. Илья Хохлов и Александр Петунин сделали для своей команды все, чтобы она чувствовала комфортно – 1:4.

На экваторе заключительной двадцатиминутки Андрей Ерофеев попытался спасти этот матч, но его шайба уже ничего не решала. 4-2.

Команда Алексея Тертышного терпит четвертое поражение подряд.

До конца регулярного чемпионата осталось всего три игры. Челябинский клуб сейчас находится в кубковой восьмерке на Востоке, но новосибирская «Сибирь» рядом. Отставание всего два очка. Это цена победы в одном матче.

Магнитогорский «Металлург» в матче с «Нефтехимиком» стартовал удачно. На второй минуте отличился Иван Верещагин. Второй период встречи прошел под копирку первого. На второй минуте Ииро Пакаринен еще раз огорчил голкипера «Нефтехимика» - 2:0. А Павел Варфоломеев поддержал товарища по команде и снова «зажег» красную лампочку за воротами Ильи Ежова – 3:0.

В третьем периоде Сергей Мозякин вновь поразил ворота соперника и поставил окончательную точку в этой встрече - 4:0.

Следующие матчи южноуральские клубы также проведут на выезде. 18 февраля челябинский «Трактор» будет гостить в Москве у «Динамо», а магнитогорский «Металлург» отправится к казанскому «Ак Барсу».