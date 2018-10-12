ЧМК провел праздник для спортивных семей

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел для своих сотрудников спортивный семейный праздник «Золотая осень – 2018».

В минувшие выходные на стадионе «Металлург» прошел спортивный праздник, в котором приняли участие более 100 семей сотрудников комбината и дочерних предприятий. С одинаковым азартом в весёлых забегах принимали участие родители и дети разных возрастов. Проигравших на финише не было, все семьи получили призы и сладкие подарки.

«Праздник «Золотая осень» на нашем предприятии проводится более 20 лет. Вместе с профсоюзным комитетом мы организуем его, чтобы разнообразить досуг работников, привлечь их внимание к спорту, сплотить семьи и коллективы», – отметил директор по персоналу и социальным программам ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

«Многие дети выросли на наших спортивных праздниках. Я знаю работников, которые приходили к нам малышами, выросли и так же, как и их родители, связали свою жизнь с комбинатом. Теперь они участвуют в соревнованиях уже со своими детьми», – добавила заведующая организационным отделом профкома Галина Бронникова.