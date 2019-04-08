Детский хоккей в валенках

«Трактор» принял участие в VI детском турнире по хоккею в валенках на Кубок Законодательного собрания Челябинской области «Мы верим в каждого!».

В Ледовом дворце «Уральская молния» собрались 44 команды воспитанников муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации практически из всех территорий Челябинской области. Для ребят была предусмотрена не только спортивная, но и развлекательная программа. Пока одни команды играют, другие пробуют силы к керлинге, лазертаге, сумо, стрельбе, в бое на бревне. Все участники праздника получили хорошие подарки от спонсоров и обязательные торты с символикой соревнований.

Сразу после церемонии открытия игроки «Трактора» отправились на хоккейный корт, где сыграли с командой-победительницей прошлогоднего турнира. Мальчишки из «Могучих медвежат» сразу задали серьезный темп и быстро ушли в отрыв. Черно-белым пришлось догонять.

«Скорости не те, скольжения практически нет, полет шайбы-мяча почти непредсказуем, но очень весело и интересно», - рассказал Александр Шаров.

Хоккейный мяч порой летал через всю площадку от ворот до ворот, а порой и подлетал к самому потолку. В воротах Влада Сухачева сменял Александр Шаров. Борьба получилась жаркой, и «Трактору» удалось сравнять счет и выиграть 7:5.

После матча игроки клуба прошли по площадкам, смотрели игры разных команд, выбирали шустрых и увлеченных, а затем, совсем неожиданно для детей дарили им свои клюшки. Подарки вызывали у детей бурю эмоций. Хоккейные трофеи достались и вратарям и полевым игрокам детских команд, а Артем Бородкин, Владислав Сухачев, Артем Пеньковский, Андрей Ерофеев, Александр Шаров и Игорь Исаев вернулись на свою тренировку без клюшек.