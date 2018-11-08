Дубровский: Нагнем тех, у кого не получилось

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил перед своими подчиненными и главами муниципальных образований задачу войти в десятку лучших регионов страны по вовлечённости людей в выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Муниципалитеты, не справившиеся с поставленной задачей, ждет наказание.

Сегодня, 8 ноября, на совещании с главами под председательством губернатора министр физической культуры и спорта области Леонид Одер доложил о реализации и внедрении норм комплекса ГТО в муниципальных образованиях.

По состоянию на 1 января 2018 года Челябинская область занимала 34 место в рейтинге среди 85 субъектов Российской Федерации. Узнав об этом в начале года, губернатор был неприятно удивлен и распорядился активизировать работу в этом направлении и принять дополнительные меры по привлечению населения.

По словам министра, за прошедшее время в области проведено более 100 крупных мероприятий по привлечению населения к выполнению норм ГТО, активизирована агитационно-пропагандистская деятельность Комплекса ГТО в СМИ.

Леонид Одер назвал территории, где наиболее активно население сдает нормы ГТО и аутсайдеров по этому направлению. В числе отстающих Кунашакский, Сосновский и Агаповский района, а также Озерск, Кыштым и Локомотивный. «И в Магнитогорском городском округе», - добавил Борис Дубровский, обратившись к главе муниципалитета.

Министр же привел в качестве негативного примера Агаповский район, где за четыре года к выполнению норм ГТО приступили всего 134 человека, а выполнил норму на знак отличия всего 1 житель района.

Губернатор поинтересовался, чего не хватает муниципалитетам, чтобы более активно вовлекать жителей в сдачу норм ГТО. «Не хватает иногда инфраструктуры (как в Сосновском районе), ставок инструкторов. А работники центра тестирования сидят и ждут, когда к ним придут», - пояснил Леонид Одер.

Борис Дубровский призвал глав личным примером мотивировать жителей на занятие спортом и сдачу норм ГТО. «Это здоровый образ жизни и возможность проверить себя… на готовность к труду и обороне», - сказал глава региона

Услышав это, Леонид Одер решил рассказать губернатору, что буквально за пять минут до начала совещания журналистка поинтересовалась у него, что значит «готов к труду и обороне» и он ей ответил: «Если ты не можешь согнуться – у тебя проблемы с позвоночником, если не можешь пробежать 2 тестовых километра – у тебя проблемы с сердцем и сосудами». Дальнейший ответ утонул в смехе участников.

А затем губернатор, перейдя уже на серьезный тон, попросил глав отстающих территорий обратить внимание на этот вопрос и разобраться в причинах отставания. «Забраться в десятку по вовлеченности в выполнении норм ГТО мы просто обязаны, так как мы находимся в десятке по численности населения среди 83 субъектов РФ. И мы говорим, что Южный Урал – спортивный регион. Я уверен, что так оно и есть. И у нас есть все возможности попасть в нее. Давайте создадим жителям все условия для этого», - обратился к главам губернатор.

Борис Дубровский подчеркнул, по завершении года будут подведены итоги работы муниципалитетов в этом направлении. «Мы посмотрим результаты и скажем спасибо тем, у кого получилось. И нагнем тех, у кого не получилось», - подытожил губернатор.