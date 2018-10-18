Два боксера из Челябинской области вышли в полуфинал чемпионата России в Якутии

Южноуральские боксеры одержали победы в четвертьфинальных боях чемпионата России по боксу, который проходит в Якутске. 34-летний капитан южноуральской сборной по боксу в 1/4 финала одолел Овика Оганнесяна, дающего зачет Московской области и Хабаровскому краю.

Днем ранее, 22-летний воспитанник заслуженных тренеров России Виктора Фархутдинова и Радика Сайфулина, чемпион мира-2018 среди студентов Эдмонд Худоян взял верх в четвертьфинальном бою над призером Кубка России-2018 Николаем Харанахоевым из Улан-Удэ.

Таким образом, в пятницу, 19 октября, в полуфинальных поединках Южный Урал будут представлять двое боксеров – челябинец Эдуард Абзалимов в весовой категории 56 килограммов и Эдмонд Худоян из Златоуста – весовая категория 49 килограммов. В прошлом году ребята стали бронзовыми призерами на чемпионате России, который проходил в Грозном.

Эдмонд Худоян

«Эдуард Абзалимов и Эдмонд Худоян показали на якутском ринге хороший атакующий бокс и, как минимум, повторили прошлогоднее достижение, - отметил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Челябинской области по боксу Дмитрий Дягилев. – Желаем им успехов в полуфинале».

Фото Федерации бокса России.