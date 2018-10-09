Дзюдоисты Челябинской области выиграли «серебро» международного турнира в Тюмени

В Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» в пятый раз прошли престижные юношеские международные состязания по дзюдо среди спортсменов до 18 лет на призы региональной общественной организации «Новый поток». Традиционно состязания дзюдоистов были посвящены памяти сотрудников спецподразделений ОВД, погибших при исполнении служебного долга.

Фото: Евгений Чудинов (Тюмень)

Сборная команда Челябинской области, которой руководили старший тренер юношеской региональной сборной челябинец Сергей Лепихин и Сергей Щербинин из Магнитогорска, в Тюмени нанесла поражения соперникам из Красноярска-1, сборной Казахстана и в полуфинале одолела мастеров татами из Японии. В драматичной борьбе в финале южноуральцы уступили команде дзюдоистов из Самарской области.

«Команда сплотилась и показала уровень Челябинской области, - отметил старший тренер юношеской сборной области Сергей Лепихин. – А он сейчас находится на хорошей высоте! Этот турнир стал генеральной репетицией перед основным стартом года - первенством России».

В состязаниях дзюдоистов выступило более 600 юношей и девушек из 14-ти стран: России, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Австрии, Чехии, Словакии, Франции, ЮАР, Гонконга, Монголии, Южной Кореи и Японии.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центра олимпийской подготовки Челябинской области, в итоге у южноуральских дзюдоистов заслуженное «серебро». «Золото» у волжских спортсменов. «Бронзу» между собой поделили команды Японии и тюменского «Нового потока».