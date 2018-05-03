Экс-голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз подписал контракт с «Колорадо Эвеланш». Соглашение заключено на один сезон.

Бывший вратарь «Трактора» Павел Францоуз стал игроком «Колорадо Эвеланш».

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение заключено на один сезон.

27-летний Францоуз отыграл за челябинский клуб три сезона и провёл 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,77. Францоуз был основным вратарём сборной Чехии на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Сейчас чешский вратарь находится в расположении национальной команды и в роли основного голкипера готовится к чемпионату мира в Дании.