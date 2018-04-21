Евдокимов: Мы рады принимать на Южном Урале 10 сильнейших юниорских команд по хоккею

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялись торжественное открытие Чемпионата мира по хоккею среди юниоров и первые игры команд группы «А» турнира.

«Челябинская область шла к этому событию несколько лет. Мы рады принимать на Южном Урале десять молодых, но интересных и сильных команд», - отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. - Для Магнитки чемпионат – большое событие. И мы бы хотели, чтобы он стал настоящим праздником для тех, кто любит хоккей».

Глава города Магнитогорска Сергей Бердников отметил, что магнитогорцы, как и все южноуральцы, привыкли ответственно выполнять поставленные задачи. «Наша задача - провести этот турнир на самом высоком уровне. Мы заботимся о досуге команд и хотим, чтобы они получили удовольствие не только от великолепных матчей, но и от условий проживания. Мы будем делать все для того, чтобы гостям было комфортно находиться в нашем городе», - пообещал глава.

Член совета Международной федерации хоккея на льду, директор Чемпионата Франк Гонсалес отметил, что рад приезду в Магнитогорск. «У вас прекрасная ледовая арена, и для Международной федерации хоккея огромная честь быть здесь, – оценил Гонсалес. - Мы очень рады, что местом проведения соревнований стали два хоккейных города». Директор чемпионата поблагодарил руководство Челябинской области и Федерацию хоккея России за прекрасную работу по подготовке Чемпионата. Слова благодарности от вице-губернатора прозвучали и в адрес магнитогорских властей.

В администрации Магнитогорска отметили, что на арене «Металлург» уже состоялось три матча соревнований. В первой игре чемпионата юниорская сборная Швеции обыграла команду из Швейцарии со счетом 3:1. Игра между сборными Соединенных штатов и Канады завершилась со счетом 4:6.

В дневном матче второго дня Чемпионата победу одержали хоккеисты из Соединенных Штатов Америки, обыграв швейцарцев со счетом 8:5. На магнитогорском льду также сразились команды Канады и Белоруссии.