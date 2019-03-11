Ежегодный фестиваль Russian Freestyle Games состоится в Солнечной долине

В субботу, 23 марта, горнолыжный курорт «Солнечная долина» под городом Миасс Челябинской области вновь станет мировой столицей фристайла и сноуборда, приняв участников ежегодного фестиваля фристайла и сноуборда Russian Freestyle Games.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», здесь соберутся сотни любителей зимнего экстремального отдыха. Программа включает спортивную и развлекательную части. Соревнования с участием российских и зарубежных спортсменов пройдут в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр. С самого утра и до завершения фестиваля в зоне проведения Russian Freestyle Games для зрителей будут работать ди-джей, ведущий, аниматоры, выступит танцевальный шоу-балет, пройдет розыгрыш призов от партнеров форума. Кульминацией дня станет грандиозная вечеринка в кафе у подножия горы Известная.

Впервые фестиваль Russian Freestyle Games прошел в «Солнечной долине» еще в 2015 году.

Тогда на мужские и женские горнолыжные зачеты в хаф-пайпе и слоуп-стайле приехали посмотреть более трех тысяч зрителей, а среди участников были не только лучшие спортсмены России, но и именитые гости из-за границы. К 2018 году организация соревнований вышла на принципиально новый уровень, в том числе – RFG 2018 теперь входит в официальный сезонный календарь мероприятий Международной федерации лыжного спорта (FIS). Формат состязаний открытый: это означает, что участвовать в них могут все желающие – как профессиональные спортсмены, так и любители. Ожидается, что на старт выйдут не менее пятидесяти спортсменов.

Вход на фестиваль свободный, добраться до «Солнечной долины» из Челябинска можно с минимальными затратами, воспользовавшись мультимодальным маршрутом «Снегирь». Подробную информацию можно получить на сайте курорта, а также в социальных сетях: «Вконтакте», «Фейсбук».