Фанаты «Трактора» вспомнят пионерское детство и комсомольскую юность

Челябинский «Трактор» сегодня, 30 октября, сыграет с московским «Спартаком». Встреча на льду пройдет под знаком 100-летия со дня основания ВЛКСМ.

К этому матчу «черно-белые» подошли не с лучшей статистикой. Последние три выездных поединка подопечные Алексея Тертышного проиграли. Челябинцы потерпели поражения от череповецской «Северстали» - 0:4, ярославского «Локомотива» - 0:1 (ОТ) и нижнекамского «Нефтехимика» - 1:4.

В чемпионатах КХЛ «Трактор» и «Спартак» провели 19 матчей. У каждого из клубов в активе по семь побед в основное время. Кроме того, челябинцы дважды выигрывали у москвичей в овертайме, а столичные хоккеисты трижды вырывали победу у «черно-белых» в серии буллитов.

В ледовой арене будет создана атмосфера советских времен, комсомольских собраний и пионерских слетов. Настоящие пионерские горны и барабаны будут звучать не только на фонограммах, но и вживую.

Болельщики смогут вспомнить свое пионерское детство и комсомольскую юность, исполнить на горне или барабане позывные и дроби. Для фанатов будет выступать детский хор пионеров, звучать музыка и комсомольские песни советских времен и приветственные стихи от пионеров. Все желающие смогут сдать нормы ГТО, и, конечно же, пройти посвящение в пионеры.