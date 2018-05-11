Фавориты «Ролан Гаррос-2018». Шансы россиян на победу

Первые матчи 117-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции, который является одним из четырех турниров серии Большого Шлема, стартуют на парижских кортах 28-го мая. Записные фавориты данного турнира, РафаэольНадаль и Серена Уильямс не молодеют (испанскому теннисисту 32 года, а четырехкратной олимпийской чемпионке 36 лет): настает время новых имен– возможно, среди них будут и россияне.

Карен Хачанов

По мнению теннисных аналитиков, лучшие шансы среди россиян на завоевание чемпионскоготитула Ролан Гаррос в этом году имеет Карен Хачанов. На протяжении последнего года российский теннисист армянского происхождения, которому к моменту старта турнира исполнится 22 года,неоднократно побеждал ТомашаБердыха и Джона Изнера, а также достойно боролся с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. На Ролан Гаррос-2017 Хачанов завершил выступления во втором раунде и спустя год настроен пройти значительно дальше.

Андрей Рублев

Рублев, финалист ATP-тура 2017 года среди спортсменов, не достигших 21 года, является одним из наиболее талантливых российских теннисистов современности. Андрей, обладающий быстрой подачей и отличным выходом к сетке, отлично подходит на роль «темной лошадки» предстоящего турнира Ролан Гаррос. Воспитанник московской школы тенниса, несмотря на возраст, уже имеет опыт выступлений на турнирах серии Большого Шлема и занимает самую высокую строчку в рейтинге ATP(31) среди россиян, обходя Хачанова на 7 позиций (однако в последней очной дуэли сильнее был именно Карен).

Карен Хачанов / Андрей Рублев

Помимо одиночного, главные фигуры российского мужского тенниса выступят и в парном разряде. Молодые, но амбициозные спортсмены уже готовы к совместным выступлениям на самом высоком уровне, что было продемонстрировано месяц назад на турнире в Майами. Спортивный сайт favoritnr1.com сообщает, что на американских кортах Андрей с Кареном уверенно дошли до четвертого круга и остановились за шаг до финала, лишь немного оказавшись слабее суперопытных братьев Боба и Майка Брайанов, за карьеру выигравших 30 турниров Большого Шлема. По мнению аналитиков, российский дуэт теннисистов на парижских кортах способен преподнести настоящую сенсацию.

Мария Шарапова

Королева российского тенниса после дисквалификации набрала отличную форму и рассматривается в числе главных претендентов на победу в турниреРолан Гаррос. Корты Открытого чемпионата Франции являются любимыми для 31-летнейМарии (на счету Шараповой две победы на грунтовых кортах Парижа), которая выигрывала все четыре турнира серии Большого Шлема. Несмотря на то, что в рейтинге WTAМария Шарапова находится на шестом месте среди россиянок, букмекерская контора Марафон считает, что ее шансы на победу на турнире Ролан Гаррос значительно выше, чем у ее соотечественниц, Дарьи Касаткиной и Светланы Кузнецовой.

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