Федор Конюхов откроет детскую парусную регату на Тургояке

В Челябинской области 9-14 июня на озере Тургояк (Миасс) состоится ставшая уже традиционной Всероссийская детская парусная регата - Кубок путешественника Федора Конюхова в классах «Оптимист» и «Кадет».

Соревнования пройдут в восьмой раз и традиционно примут более сотни юных спортсменов из различных регионов России. В этом году регата включена в единый календарь мероприятий министерства спорта России. На открытии Регаты, десятого июня, будет присутствовать сам прославленный путешественник - Федор Конюхов.

Девятого мая он успешно завершил первый этап исторического кругосветного перехода на весельной лодке «АКРОС» через Южный океан от берегов Новой Зеландии до пролива Дрейка (Чили) за 154 дня и стал первым человеком в истории, которому удалось совершить одиночный переход на весельной лодке через Южный океан в «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах.

Начало следующего этапа запланировано на декабрь 2019 года, маршрут - от мыса Горн (Чили) до мыса Люин (Австралия), сообщат пресс-служба регионального минспорта.