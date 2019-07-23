ФК «Челябинск» намерен бороться за медали
Спорт
Сегодня, 10:04
Автор: 
Инна Шемаева

ФК «Челябинск» провел пресс-конференцию перед первым домашним матчем сезона 2019-2020. В 2017-ом на чемпионате России в группе «Урал-Поволжье» клуб завоевал бронзовые медали, а год спустя – серебряные. В этом сезоне команда также настроена на попадание в призовую тройку.

Как отметил на пресс-конференции директор футбольного клуба Константин Арестов, группа «Урал-Поволжье», в которой выступает ФК «Челябинск», пожалуй, самая сильная и представительная. В первенстве принимает участие 12 команд. Четыре из них заявили о том, что готовы бороться за попадание в первый дивизион.

Календарь в новом сезоне составлен так, что клубы в первые два круга определят шестерку сильнейших, а в третьем разыграют места с первого по шестое и с седьмого по 12-е. Сезон завершится в мае будущего года.

Из-за системы проведения розыгрыша «осень-весна» у футболистов практически не остается времени на летние «каникулы». По крайней мере летнее межсезонье было у команды очень коротким – месяц. Состав футбольного клуба «Челябинск» по-прежнему почти полностью скомплектован из воспитанников челябинских спортивных школ «Сигнал», «Академия футбола» и «Метар» - из 24 человек только четверо – не местные.

«В прошлом сезоне «Челябинск» стал командой, которая мало пропускала, но и не слишком много забивала. Поэтому летом мы искали в первую очередь игроков в линию атаки», - рассказал Константин Арестов. 

«В межсезонье мы провели много контрольных матчей. У футболистов было достаточно игровой практики, и чемпионат покажет, в какой форме мы сумели подойти к новому сезону. Ведь соперники тоже не сидели сложа руки. В команду летом пришли новые футболисты. В частности, атакующий защитник Кирилл Костин, а также форварды Игорь Беляков и Алексей Сазонов. Они должны принести большую пользу команде», - говорит главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников.

Свои домашние матча ФК «Челябинск» пока что будет проводить на стадионе «Локомотив», который вмещает 2600 зрителей. Связано это с тем, что на стадионе «Центральной» - основной площадке клуба сейчас вовсю идет ремонт.

Первый домашний матч ФК «Челябинск» проведет 24 июля. К нам в гости едет клуб «Уфа-2».

Автор: 
Инна Шемаева
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