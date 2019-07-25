ФК «Челябинск» одержал победу в первом домашнем матче
Спорт
Сегодня, 12:16
Автор: 
Инна Шемаева

В первом домашнем матче нового сезона ОЛИМП первенства России по футболу в профессиональной футбольной лиге ФК «Челябинск» со счетом 1:0обыграл «Уфу-2».

Первый домашний матч челябинцы провели на стадионе «Локомотив». «Центральный» сейчас закрыт на реконструкцию.

Первый тайм прошел при большом территориальном и игровом преимуществе хозяев. Хороший момент на 20-ой минуте имел Павел Крыжевских. Шанс забить в первой половине был и у Егора Дорохова.  В концовке тайма «Челябинск» заработал право на штрафной. Но Сергей Игнатьев не сумел переиграть голкипера гостей Руслана Хазиева.

Второй тайм начался с атак хозяев. Но результата они не давали. Тренерский штаб «Челябинска» решил, что надо менять игру в атаке и вместо Михаила Белова на поле появился Максим Румянцев. Он активно включился в игру, но всякий раз гостей спасала штанга.

На 70-ой минуте после розыгрыша очередного углового по воротам пробил Илья Сальников. Мяч заметался по штрафной и оказался у Руслана Байтукова, который и открыл счет – 1:0. До конца матча он так и не изменился.

«Результат закономерен. Думаю, что мы создали моментов побольше. Тяжело вскрывать такую оборону. Команда «Уфы» действительно очень хорошо организованна, молодая. До футболистов всегда непросто донести, что на молодую команду настраиваться тяжело. Тут надо выкладываться полностью, возможно, даже больше, чем с другими, опытными соперниками. Команда «Уфы» обновилась. Я думаю, что тур-два и всем будет очень тяжело играть с этим соперником», - сказал после игры главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников.

Следующий матч ФК «Челябинск» проведет 28 июля. На своем поле команда будет принимать «Тюмень».

Инна Шемаева

Автор: 
Инна Шемаева
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