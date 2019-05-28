Гендиректор ММК поздравил команду комбината с «бронзой» фестиваля ГТО

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев встретился со сборной командой комбината, успешно выступившей на фестивале Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», который состоялся в Сочи с участием двадцати трудовых коллективов страны.

В ПАО «ММК» стало традицией чествовать спортсменов, достигших результатов на соревнованиях высокого уровня, на расширенных совещаниях у гендиректора комбината.

«По результатам нескольких дней соревнований сборная команда комбината заняла третье место в общем зачете, с чем мы ее и поздравляем, - сказал Павел Шиляев. - Кроме того, есть ребята, которые отличились в личном первенстве».

Капитан команды Андрей Иванов вручил Павлу Шиляеву диплом и кубок, а генеральный директор каждому участнику фестиваля - благодарственное письмо и цветы.

Как сообщает газета «Магнитогорский металл», капитан поблагодарил руководство комбината, профсоюзный комитет от всей команды за поддержку, за социальную политику, в которой спорту отводится серьезное место.