Герман Титов: «Амур» был свежее нас

Девятого октября челябинский «Трактор» провел очередной выездной матч дальневосточной серии. Команда Германа Титова гостила у хабаровского «Амура». В Конференции Восток команды являются соседями по турнирной таблице.

Счет в этой игре открыли челябинцы. Отличился Марсель Шолохов, но хабаровчане быстро отыгрались. Равновесие восстановил Глеб Корягин 1:1. Дальше забивали только хозяева льда. Сначала Виталий Атюшов переиграл голкипера «Трактора» Александра Судницина, а затем эффектную точку в противостоянии команд поставил Данил Файзуллин – 3:1.

«Хабаровчане были быстрее нас, свежее. У нас третья встреча на выезде, очень много перелетов. Нам не хватило силенок. Мало сегодня играли под воротами. У нас есть еще один матч, будем готовиться к нему», - отметил на послематчевой конференции главный тренер «Трактора» Герман Титов.

Поддержать «черно-белых» в Хабаровск приехал солидный десант болельщиков. На своей трибуне они вывесили баннер в поддержку Артема Пеньковского, который получил травму во Владивостоке. Эпизод произошел за считанные минуты до конца матча при счете 7:2 в пользу «Трактора». После силового приема, проведенного защитником «Адмирала» Степаном Захарчуком, Артем Пеньковский вряд ли сможет встать в строй в этом сезоне. Тафгай дисквалифицирован на 15 матчей.

11 октября «Трактор» завершит выездную серию. Челябинцы будут играть в Уфе. А магнитогорский «Металлург» сегодня, 10 октября, открывает серию домашних матчей. На своем льду он будет принимать «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Фото: ХК «Трактор»