Главный тренер челябинского "Динамо" Валерий Гопин принимает поздравления

Двукратный олимпийский чемпион, главный тренер челябинской гандбольной команды "Динамо" Валерий Гопин восьмого мая отметил день рождения. Ему исполнилось 54 года.

Игроки, тренерский состав и администрация клуба сердечно поздравляют Валерия Павловича с этим замечательным событием и желают ему достижения своих целей в работе, здоровья и семейного благополучия.

Валерий Павлович имеет множество наград. Он чемпион Олимпийских игр (1988, Сеул; 1992, Барселона), серебряный призер чемпионата мира (1990, Прага), чемпион мира (1993, 1997). И это далеко не все награды и достижения Валерия Гопина.

В сезоне 2017-2018 гг. под его руководством команда "Динамо" триумфально вернулась в Суперлигу.