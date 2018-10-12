Главный тренер «Трактора» объявил о своей отставке

Главный тренер челябинского «Трактора» Герман Титов объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности назначен Алексей Тертышный.

Сегодня, 12 октября, главный тренер челябинского клуба сообщил о том, что покидает тренерский мостик. Он отметил, что это его собственное желание. На такое решение также повлияли семейные обстоятельства.

«Прежде всего хочу выразить благодарность руководству «Трактора» и лично его президенту Борису Александровичу Дубровскому за доверие и предоставленную возможность поработать в клубе. Сегодня «Трактор» действительно один из лучших клубов КХЛ с отличной организацией, инфраструктурой, условиями подготовки хоккеистов. В этом получилось убедиться лично за время работы. Однако сложившиеся семейные обстоятельства не позволили мне продолжить дальнейшее сотрудничество с клубом. Поэтому я принял решение оставить пост главного тренера «Трактора». Решение это взвешенное и своевременное, когда у команды впереди еще три четверти регулярного чемпионата. Особо хочу отметить болельщиков и хоккейную атмосферу города. С благодарностью буду вспоминать время работы в Челябинске», - сказал Герман Титов.

Напомним, Герман Титов пришел в «Трактор» в этом сезоне. Он сменил на этом посту Анвара Гатиятулина, который перешел в тренерский штаб петербургского СКА.

Под руководством Титова «Трактор» провел 16 матчей, в которых команда понесла 10 поражений.

«Мы с уважением отнеслись к решению Германа Михайловича и принимаем личные обстоятельства. «Трактор» благодарит его за проделанную серьезную работу в предсезонной подготовке команды и желает дальнейших успехов в возможном продолжении тренерской деятельности. В свою очередь, хоккейный сезон идет и нам необходимо двигаться дальше. «Трактор» готовит не только звезд хоккея, но и тренерские кадры. У нас есть положительный опыт, когда пост главного тренера был доверен молодому наставнику Анвару Гатиятулину и за два с половиной сезона, оказывая ему всестороннюю поддержку, мы достигли вполне серьезных результатов», - отметил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Исполнение обязанностей главного тренера «Трактора» возложено на Алексея Тертышного.

«Алексей Викторович работал с молодежными командами, был главным тренером в Высшей хоккейной лиге и ассистентом нескольких главных тренеров в КХЛ. И что совсем немаловажно — он из известной челябинской хоккейной диаспоры, поэтому и отношение к вопросу у него будет самое серьезное. Эти изменения в тренерском штабе ни в коем случае не отменяют задачи, поставленной перед «Трактором» президентом клуба Борисом Дубровским на сезон. По-прежнему обязателен выход в плей-офф и дальнейшее прохождение в кубковой сетке. Алексею Тертышному обозначены определенные сроки, в которые турнирная ситуация должна измениться к лучшему. Он эти условия принял», - добавил Алексей Тертышный.

Следующий матч «Трактор» проведет дома на своем льду 16 октября. В гости к челябинцам пожалует новосибирская «Сибирь».