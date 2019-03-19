Горнолыжники ГРЦ Макеева завоевали «серебро» Кубка губернатора

Горнолыжники миасского ГРЦ Макеева завоевали «серебро» XVII всероссийского фестиваля по горнолыжному спорту и сноуборду на Кубок губернатора Челябинской области.

Как отмечают организаторы, за время проведения соревнований Кубок превратился в настоящий семейный фестиваль любителей активного отдыха, у которого появился свой девиз: «Связь поколений - здоровый образ жизни».

Команда ГРЦ Макеева - постоянный участник фестиваля в категории предприятий Челябинской области. Нынешний Кубок стал «серебряным» для горнолыжников ракетного центра: сборная в составе Павла Бахарева, Михаила Дементьева, Алексея Осипова, Татьяны Гибадуллиной, Дениса Абросимова, бессменного капитана Владимира Ширяева заняла второе место, уступив лишь челябинской команде «М-Сервис».

Старты проходили на склоне горы Известной, на трассе протяженностью 600 метров в дисциплине «Параллельный слалом-гигант». Предшествующий соревнованиям снегопад и смена температур сделали трассу местами жесткой и даже небезопасной, но несмотря на такие экстремальные условия горнолыжники ГРЦ проявили настоящую волю к победе и показали достойный результат.

«Борьба была достаточно напряженной, и мы очень довольны результатом, - рассказал Владимир Ширяев. - Наше второе место - показатель того, что у нас в команде - люди по-хорошему азартные и целеустремленные, которые действительно защищают спортивную честь родного предприятия».

Победители и призеры фестиваля получили уникальные награды - точные копии медалей чемпионов этапа Кубка мира по фристайлу, выполненные златоустовскими мастерами, а также подарки от партнеров и спонсоров, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева».

Фото предоставлено ГРЦ Макеева