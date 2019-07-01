ГРЦ имени Макеева поддержал экомарафон в защиту Тургояка

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) поддержал экомарафон. Участие в традиционном легкоатлетическом марафоне «Бег чистой воды», генеральным спонсором которого АО «ГРЦ Макеева» выступает ежегодно, приняли свыше трехсот спортсменов.

Перед стартом с приветственным словом к бегунам обратился генеральный директор, генеральный конструктор ракетного центра, академик РАН Владимир Дегтярь. Он напомнил, что идея организовать марафон в защиту жемчужины Южного Урала - озера Тургояк - родилась 28 лет назад среди работников ГРЦ, и пожелал всем участникам удачи на выбранной дистанции.

Дистанций, согласно положению, было три: пять (дети), 21 и 42 километра. Испытать свои силы в преодолении марафона отважились 38 спортсменов. А самым массовым оказался забег на 21 километр. Среди полумарафонцев были специалисты ГРЦ: председатель спортивного комитета Совета молодых специалистов, инженер-конструктор Сергей Киселев, начальник отдела Павел Мелехин, начальник бюро Анна Тимошук, инженер-конструктор третьей категории Игорь Сычев. Они успешно преодолели дистанцию, а Павел Мелехин показал довольно высокий - 11-й результат - в общем зачете.

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», «Бег чистой воды» - одно из популярнейших спортивных мероприятий Миасса, на котором собираются любители бега разного возраста не только из Челябинской области и Уральского региона, но и со всей страны. Дистанция проложена вокруг озера Тургояк, и, по признанию участников, именно это дает заряд необыкновенной энергии, прибавляет сил и выносливости.