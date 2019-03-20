ГРЦ Макеева открыл спартакиаду предприятия лыжными гонками

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) провел открытое первенство по лыжным гонкам, традиционно ставшее первыми соревнованиями ежегодной спартакиады предприятия.

Ценители этого вида спорта встретились на хорошо знакомой трассе детско-юношеской спортивной школы, неподалеку от дворца спорта «Заря».

На дистанцию вышли 48 человек, в том числе и гости – представители других организаций города (НПОЭ, КПД, «Ивеко»). Всех участников, по условиям соревнований, разделили на пять возрастных групп, начиная со спортсменов в возрасте до 30-ти лет и заканчивая категорией «60 и старше». Для женщин протяженность трассы составляла 2,1 километра, для мужчин в два раза больше - 4,2 километра.

Максимальное количество осадков, выпавших накануне, и яркое весеннее солнце создали, по мнению многих спортсменов, удивительное настроение и придали сил для прохождения трассы. Как метко высказался один из участников, лыжные гонки ГРЦ - это «состязание дружбы», потому что в равных условиях оказываются начальники и подчиненные, профессиональные спортсмены и любители активного отдыха.

Но бег стрелок хронометра неумолим и, несмотря на дружескую атмосферу, победители забега были определены.

В категории до 30-ти лет среди мужчин лидером стал Радик Рафиков (ГРЦ), среди женщин - Анна Чешко (завод «КПД»).

Первые места в группе 30-39 лет завоевали Артем Максимов (НПОЭ), всего на восемь секунд опередивший специалиста ГРЦ Алексея Козлова, и Ирина Алексеева (ГРЦ).

Среди лыжников категории 40-49 лет отличились Алексей Кульбякин и Вера Макарова. Чемпионами в группе 50-59 лет стали Александр Злоказов и Любовь Дроздова. Лучшие результаты среди спортсменов группы «60 лет и старше» показали Сергей Зверев и Маргарита Полухина (все победители – сотрудники ракетного центра имени Макеева), сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева»).

«Лыжный» старт спартакиаде дан, впереди - соревнования по мини-футболу, которые стартуют завтра, 21-го марта. Заявки на участие подали восемь команд, так что график игр обещает быть достаточно напряженным, с финальными матчами, запланированными на 25 апреля.