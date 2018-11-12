ХК «Челмет» начинает четырехматчевую домашнюю серию. Билеты на матчи челябинского клуба стоят недорого – от 100 рублей.

Сегодня, 12 ноября, ХК «Челмет» на своем льду будет принимать «Торпедо» из Казахстана. Этим матчем челябинцы откроют очередную домашнюю серию. 14 ноября команда Равиля Гусманова сыграет с ХК «Сарыарка» из Караганды, затем в гости приедет ХК «Звезда» из Москвы и ХК «Химик» из Воскресенска.

В настоящей момент ХК «Челмет» с 33 очками находится на четвертом месте турнирной таблицы ВХЛ, но при этом имеет в запасе около трех игр. Отметим, что «Челмет» одержал девять побед подряд. Такая победная серия впервые в истории клуба. После травмы в состав команды вернулся Андрей Ерофеев, а на выездную серию с «Трактором» отправились Илья Зиновьев, Владислав Сухачев и Дмитрий Алексеев. Подопечные Алексея Тертышного сегодня проведут матч против минского «Динамо».