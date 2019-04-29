ХК «Трактор» принял участие в благотворительном забеге с собаками

Игроки «Трактора» и болельщики приняли участие во втором благотворительном забеге HelpRun Необычный проект организован в помощь различным приютам для животных. Участники забега оплачивают участие, затем средства перечисляются в приют.

Впервые подобная акция была проведена осенью. Тогда организаторы и участники помогли приюту "Хатико". Было собрано 36 000 рублей и 40 килограмм корма. Весной было решено повторить подобный формат мероприятия. В это раз помощь оказывалась приюту «Я живой». В программе соревнований были забеги на пять и десять километров и забег с собаками на один километр. Погода благоволила организаторам, спортсменам и собаководам. На старт вышло порядка 70 участников, и это при том, что в этот день в городе проводилась выставка собак и спортивные соревнования.

В «собачьем забеге» на старт вышли около 50 четвероногих. Некоторых хозяев сопровождали не по одному животному. Собаки были настроены очень дружелюбно, хотя смешение пород впечатляло – хаски, овчарки, лобрадоры, самоеды, шпицы, джек-расселы, чихуахуа, французский бульдог, тойтерьеры, болонки, дворняжки и др. На пьедестале почета оказались все владельцы хаски. Подписавший на днях контракт с «Трактором» на новый сезон Артем Бородкин пришел со своим питомцем шпицем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В акции было собрано 30 200 рублей, количество корма еще подсчитывается.