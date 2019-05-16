Игорь Исаев и Александр Шаров продлили контракты с «Трактором»

Челябинский «Трактор» продолжает формировать команду на новый сезон. Новые соглашения с Исаевым и Шаровым рассчитаны на два года.

Александр Шаров провел за «Трактор» 214 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 46 (27+19) очков. Игорь Исаев, в свою очередь, сыграл за «черно-белых» 120 встреч в КХЛ, отметившись 15 (3+12) баллами за результативность.

Оба хоккеиста стали бронзовыми призерами Континентальной хоккейной лиги (2018), а также дважды выигрывали бронзовые медали Молодежной хоккейной лиги (2014, 2015). В настоящий момент Шаров и Исаев являются кандидатами в сборную России.

«Мы были решительно настроены сохранить в составе команды Игоря и Александра. Это воспитанники нашей школы, которые прошли всю клубную вертикаль и уже выиграли с «Трактором» бронзу КХЛ. Уверен, ребята продолжат прогрессировать в своем мастерстве и принесут большую пользу команде и всей организации», - отметил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.