Иван Сеничев: Такого в «Тракторе» еще не было

В ХК «Трактор» сложилась непростая ситуация. Из-за травм клуб лишился практически одновременно шести ведущих игроков. Выбыли два основных защитника – Шинин и Рясенский и четыре нападающих – Щехура, Бергстрем, Гюнге и Пеньковский.

«Такого количества травм у нас не было ни разу, надо это перетерпеть. Для любого клуба КХЛ потеря одного-двух лидеров существенна и порой накладывает серьезный отпечаток на результат, а здесь – сразу шесть. Такого у нас не было ни разу. Но надо перетерпеть это испытание и идти дальше», - прокомментировал ситуацию директор челябинского хоккейного клуба Иван Сеничев.

Несмотря на боевые потери челябинцы не сдаются. Отставание от зоны плей-офф всего три очка. Из трех последних перед паузой в чемпионате матчей команда выиграла два. Хоккеисты сейчас играют на морально-волевых качествах.

«Хочу выразить благодарность болельщикам за понимание и поддержку. Люди все понимают. Абсолютно полные трибуны, мощная поддержка на домашних играх и внушительные десанты на выездных – лучший показатель отношения к команде, и это дорогого стоит. Мы за это очень благодарны», – сказал Иван Сеничев.

Игры «Трактор» возобновит 12 ноября. Челябинцам предстоит провести три матча на выезде. «Черно – белые» сыграют с «Динамо» из Минска, «Витязем» из Чехова и питерским СКА. На домашнем льду болельщики увидят клуб 20 ноября. В гости к челябинцам приедет казанский «Ак Барс».