Команда «Уралкуза» выиграла чемпионат Челябинска по волейболу

Мужская команда волейболистов завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») заняла первое место в городском первенстве, турниры которого проходили с сентября по май.

В соревнованиях принимают участие команды промышленных предприятий, учебных заведений и различных организаций Челябинска. Их проводит городская Федерация волейбола. Между собой соревнуются три лиги: две мужские (суперлига и высшая лига) и одна женская.

Спортсмены-металлурги играли в суперлиге, где состязались 10 лучших волейбольных команд города. В финале работники «Уралкуза» сразились с командой «Конара», у которой выиграли со счетом 26:24.