Копейчанин завоевал медали международной велогонки в Испании
Копейский спортсмен Дмитрий Мухомедьяров (Челябинская область) стал призером XXII международной велогонки в Испании «Trofeo San José».
На старт 17-го марта вышли более двухсот участников, преодолевших дистанцию 155 километров, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Воспитанник СБУ СШОР №2 Копейска Дмитрий Мухомедьяров занял общее пятое место, при этом он одержал победу в классификации «Активный гонщик», а также стал вторым среди гонщиков до 23-х лет (молодежная классификация) и третьим в горной классификации.