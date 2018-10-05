Коркинец Артемий Панарин триумфально открыл новый сезон НХЛ: он первая звезда матча в Детройте

Уроженец города Коркино (Челябинская область) Артемий Панарин признан первой звездой матча в Детройте. О триумфе своего знаменитого земляка сегодня, пятого октября, написала коркинская газета «Горняцкая правда».

Новый сезон в НХЛ, сильнейшей хоккейной лиге в мире, стартовал в ночь на четвертое октября. Как пишет «Горнячка», сегодня утром, пятого октября, в борьбу вступил «Коламбус», где второй год подряд выступает Артемий Панарин.

Матч «Детройт Ред Уингз» - «Коламбус Блю Джекетс» закончился победой гостей в овертайме. Счет - 3:2. Победную шайбу кистевым броском провел коркинец, за что его признали первой звездой матча.

Артемий Панарин родился 30 октября 1991 года. В этом месяце ему исполнится 27 лет. Он является обладателем Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА. В составе сборной России Артемий становился победителем чемпионата мира среди молодежи 2011 года, серебряным призером взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.

Артемий является воспитанником СДЮШОР «Трактор» Челябинска (1997-2003), челябинской ДЮСШ «Сигнал» (2004), СДЮШОР «Витязь» (2004-008). Сначала занимался хоккеем в школе челябинского «Трактора», затем перешел в подольский «Витязь».

Коркинец играл за «Витязь» в открытом юношеском первенстве Москвы. С сезона 2008-2009 выступал за подольскую команду в КХЛ. В МХЛ играл за «Русских Витязей».

В январе 2013-го Артемий перешел в петербургский СКА. С апреля 2015 года подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс», начав в тот момент успешную карьеру в зарубежных клубах. У Артемия Панарина - множество достижений и наград.