Коркинскому разрезу нашлось спортивное применение

Экстремальные мотогонки по открытой местности с естественным рельефом «Эндуро-кросс» состоялись в минувшее воскресенье на бортах угольного разреза «Коркинский» (Челябинская область).

Как уже сообщало агентство, 20 ноября 2017 года АО «Челябинская угольная компания» прекратила все работы по добыче угля на угольном разрезе Коркинский» и на вскрыше. Лицензия была переоформлена на ООО «Промрекультивация» (совместное предприятие Русской медной компании и ЧУК – 50% на 50%). Эта компания сейчас занимается тушением пожаров.

Экстремальные мотогонки проводятся на бортах разреза второй раз. В прошлом году они вызвали у коркинцев живой интерес и собрали множество зрителей. В этот раз «Эндуро-кросс» состоялся на отвалах на западной стороне карьера. Отважные мотогонщики в полдень вышли на старт первого класса А, далее через десять минут состоялся старт класса спринт, лайт, ветераны, питбайк, чина-мото, сообщает пресс-служба городской администрации.

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