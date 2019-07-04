Кубок Гагарина в Музее ядерного оружия

В среду, 3 июля, в Снежинск (Челябинская область) приехал главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

На родину Кубок Гагарина привез игрок хоккейного клуба ЦСКА Максим Шалунов. Увидеть Кубок и сфотографироваться с его обладателем можно было в Универсальном спортивном комплексе «Сунгуль» и в фойе ресторана «Снежинка». Также чаша побывала в Музее ядерного оружия, где специально для Максима Шалунова провели небольшую обзорную экскурсию, сообщает пресс-служба РФЯЦ-ВНИИТФ.

Для справки:

Максим Шалунов родился в 1993 году и провел первые годы своей жизни в Снежинске. Он – обладатель серебряной медали чемпионата КХЛ 2017/2018, приза «Самый полезный игрок» по итогам чемпионата КХЛ 2017/2018, участник матча Звезд КХЛ-2017, обладатель бронзовой медали чемпионата КХЛ 2014/2015. Выступал в составе команд «Белые Медведи», «Трактор», «Челмет», ТoledoWalleye, RockfordIceHogs, «Сибирь». В настоящее время игрок команды ЦСКА. Достижения в составе сборной команды России: первенство мира среди юниоров – 2010 г. – 4 место; бронзовый призёр первенства мира среди юниоров – 2011 г.; бронзовый призёр молодежного чемпионата мира – 2013 г.