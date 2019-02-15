Кубок главы Челябинска на ГЛК «Солнечная долина» собрал более 200 участников

Свыше 200 детей и подростков приняли участие в IX Кубке главы Челябинска по горнолыжному спорту и сноуборду на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под городом Миасс Челябинской области.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ГЛК «Солнечная долина» Анна Куцбах, в 2019 году Кубок главы южноуральского мегаполиса завоевали учащиеся Калининского района с результатом в 224 балла. Второе место заняла команда Курчатовского района, набрав 191 балл, третье – команда Ленинского района с суммой в 165 баллов. Престижные состязания проводятся ежегодно в рамках оздоровительной программы для школьников Челябинска «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд». Программа реализуется на Южном Урале в течение десяти лет и за время существования проекта на горные лыжи и сноуборды встали более 90 тысяч детей и подростков.

По словам руководителя проекта Андрея Мокроусова, «Урок здоровья» пока не имеет аналогов в масштабе России. Он является неотъемлемой частью спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с южно-уральскими школьниками и вызывает большой интерес в других регионах страны. Успешной реализации проекта удалось добиться, благодаря отлично организованной работе педагогического состава образовательных организаций Челябинской области. Урок здоровья не только делает доступными сноуборд и горные лыжи для обычных школьников, но и дает возможность ребенку открыть что-то новое, повысить собственную самооценку и укрепить здоровье.

Немаловажно, что в этом зимнем сезоне к обучающимся из Челябинска присоединились дети из Миасского, Златоустовского городских округов и Чебаркульского района в рамках программы «Урок здоровья: сельские школьники». Программа реализуется при поддержке Президентских грантов на развитие гражданского общества и федерации фристайла Челябинской области.