Кубок губернатора в Солнечной долине

В субботу, 16 марта, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под городом Миасс состоится XVII Всероссийский фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду Кубок

губернатора Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», эти престижные состязания проходят на Южном Урале ежегодно в марте. В них принимают участие команды – любители: представители банковской сферы, исполнительной власти регионального и местного уровня, коммерческих предприятий и средств массовой информации. За все время проведения Кубок губернатора превратился в настоящий семейный фестиваль любителей активного образа жизни, у которого появился свой девиз: «Связь поколений – здоровый образ жизни».

В Кубке губернатора могут принять участие как юные спортсмены любители до семи лет, так и взрослые. Для каждой категории участников представлена своя номинация.

Все участники получат памятные грамоты, а победители – уникальные медали, выполненные по эскизам медалей для чемпионов Кубка мира FIS по фристайлу Audi. Самый главный приз – это сам Кубок губернатора. Это переходящий трофей, который получает команда – представитель одного из уровней власти. В 2018 обладателями Кубка стали представители управления по физической культуре и спорту Озерского городского округа. Помимо грамот, медалей и Кубка участников ждут ценные призы от партнеров стартов. Все гости и участники фестиваля смогут насладиться теплой атмосферой, традиционно сопровождающей Кубок. На протяжении всего дня для гостей «Солнечной долины» будут выступать артисты, ди-джей, аниматоры и ведущий с интересными конкурсами.

Заявки на участие принимаются до 15 марта на сайте ГЛК «Солнечная долина». Подробности участия в можно узнать в социальных сетях: «Вконтакте», «Фейсбук» и по телефону: 8 (351) 778 54 26.