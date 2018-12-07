Легендарной школе имени Скобликовой – 50 лет: конькобежцев поздравили Дубровский и сама «Уральская молния»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил с полувековым юбилеем спортивную школу олимпийского резерва по конькобежному спорту имени легендарной «Уральской молнии» шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой.

Он отметил, что за полвека на Южном Урале возникла плеяда выдающихся спортсменов, которые работают в разных регионах, передают свое мастерство молодому поколению. Глава региона выразил уверенность, что в историю Олимпийских игр и чемпионатов мира обязательно будут вписаны новые южноуральские имена.

«Сегодня Челябинская область готова принимать турниры самого высокого уровня. Нашу конькобежную школу знают и уважают. У нас созданы все необходимые условия для полноценных тренировок. А главное - у каждого из вас есть воля к победе, есть крепкий уральский спортивный характер», - подчеркнул Борис Дубровский.

На юбилей спортивной школы приехала и сама шестикратная олимпийская чемпионка. Лидия Скобликова ответила, что юбилей СШОР – это общий праздник и юных учеников, и тренеров, и всех спортсменов, которые в течение 50-ти лет защищали честь города, области и страны.

«Надеюсь, в ближайшем будущем мы будем чествовать здесь олимпийского чемпиона, выращенного в нашей школе», - сказала легендарная спортсменка.

Школа по конькобежному спорту начала свою работу в Челябинске в 1968 году. В 1974-м учреждению присвоили статус школы олимпийского резерва, с тех пор ее воспитанники стабильно пополняют ряды членов сборной команды страны. Сегодня спортивная школа имени Лидии Скобликовой является сильнейшей школой России. За время своей деятельности СШОР подготовила трех заслуженных мастеров спорта, 20 мастеров спорта международного класса, 121-го мастера спорта. На сегодняшний день 15 южноуральских спортсменов входят в состав сборной команды России.

В 2019 году рядом с ледовым дворцом «Уральская молния», где размещается СШОР по конькобежному спорту, откроется региональный центр по шорт-треку. Новый объект составит с ледовым дворцом единый комплекс, и «Уральская молния» станет уникальным для России спортивным сооружением. По мнению специалистов, появление такого центра поможет челябинской школе конькобежного спорта оставаться одной из лучших в стране.

Проект по строительству регионального центра по шорт-треку, презентованный Дубровским в министерстве спорта России в 2015-м году, получил поддержку федеральных властей. Его строительство началось в 2018-м.

По решению губернатора из областного бюджета на строительство нового комплекса направлено 240 миллионов рублей, из федерального бюджета будет перечислено 160 миллионов.

Фото пресс-служб губернатора и администарции Челябинска