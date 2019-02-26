«Лыжня за облака» удалась: Таганай снова принял спортсменов со всей области

В национальном парке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) состоялся традиционный лыжный марафон «Лыжня за облака», за годы существования успевший завоевать популярность среди южноуральцев всех возрастов. В нынешнем забеге приняли участие около двухсот лыжников, самому маленькому из которых - семь лет, самому взрослому - 78.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, в забеге 24 февраля жители Челябинской области участвовали семьями и дружескими коллективами. Половина спортсменов отправилась на «десятку», другая - решила испытать себя в марафоне.

Первыми к финишу десятикилометрового круга пришли Павел Александров из Сима и челябинка Ирина Рахманкулова. У мужчин тройку лидеров замкнул златоустовец Виктор Широйго, у женщин ближе всего к пьедесталу почета оказалась Наталья Бочкова.

Победителем в абсолютном зачете среди марафонцев стал златоустовец Алексей Несоленый. Он не первый год является обладателем главного трофея «Лыжни за облака» - переходящего Кубка. И в этом году награда вновь осталась дома. Вторым стал Артем Максимов из Миасса, на третьем месте - челябинец Олег Шаталов.

У женщин победу в абсолютном зачете праздновала Любовь Воробьева из Челябинска, второй финишировала Вера Лавринова, третьей - Алена Свитко (обе спортсменки представляли Златоуст).

Специальной наградой «Лыжни за облака» отметили особого спортсмена: Анатолий Чухарев проходит марафонскую дистанцию уже четвертый год. Приз вручили и самому старшему участнику - 78-летний Владимир Сидоренко в этом году стартовал в пятый раз, преодолел 35 километров и дошел до финиша.

Фото нацпарка «Таганай».